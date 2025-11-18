Golf: Acción con impacto en Ciudad del Este

El evento, desarrollado en conmemoración del Día de Acción de Gracias, reunió a empresarios y directivos en una jornada deportiva bajo la modalidad Medal Play.
Lea más: Copa Davis: Bélgica elimina a Francia
Lo recaudado fue destinado a los programas educativos de la fundación, incluido el programa Becas Hayes, que ofrece oportunidades de aprendizaje del inglés a estudiantes destacados con recursos limitados.
La actividad contó con el apoyo de varias empresas patrocinadoras y cerró con una cena de premiación y un sorteo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por segundo año consecutivo, AmCham llevó esta iniciativa a Ciudad del Este, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de la región.