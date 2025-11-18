Polideportivo
18 de noviembre de 2025 - 22:02

Golf: Acción con impacto en Ciudad del Este

Torneo de Golf Copa Fundación, un éxito en Ciudad del Este.

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) y la Fundación AmCham realizaron el sábado 15 de noviembre la segunda edición del Torneo de Golf Copa Fundación AmCham en el Paraná Country Club de Ciudad del Este.

Por ABC Color

El evento, desarrollado en conmemoración del Día de Acción de Gracias, reunió a empresarios y directivos en una jornada deportiva bajo la modalidad Medal Play.

Lo recaudado fue destinado a los programas educativos de la fundación, incluido el programa Becas Hayes, que ofrece oportunidades de aprendizaje del inglés a estudiantes destacados con recursos limitados.

La actividad contó con el apoyo de varias empresas patrocinadoras y cerró con una cena de premiación y un sorteo.

Por segundo año consecutivo, AmCham llevó esta iniciativa a Ciudad del Este, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de la región.