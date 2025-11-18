Copa Davis: Bélgica elimina a Francia

Es la primera vez desde 2017 que Bélgica se clasifica para las semifinales de la Copa Davis. Lo consiguió con un contundente 2-0 ante Francia, un combinado al que no ganaba desde la ronda clasificatoria del Grupo Mundial de 1997.

Francia había ganado los últimos cuatro encuentros entre ambos países, incluida la final de 2017, en la que se impuso por 3-2 y se alzó con su décimo y más reciente título en este torneo.

Se sirvió su venganza el combinado capitaneado por Steve Darcis. Se desquitó de esa final perdida superando a dos jugadores de mejor ranking en cada partido. En el último, el decisivo, Bergs consiguió sobrevivir a dos bolas de set en la segunda manga para llevar el duelo al ‘tie-break’.

El #43 del mundo no perdonó ante Rinderknech (29) y con una ventaja de 5-2 en el desempate encarriló una gran victoria para dejar fuera a Francia, perjudicada por el partido de Moutet en el primer turno. Moutet la lía en su partido

Y eso que no pudo empezar mejor Moutet (35) , con un primer set arrollador ante Raphael Collignon (86) en el que llegó a colocarse 4-0 con dos ‘breaks’.

Las esperanzas francesas se dispararon hasta que, en la segunda manga, Moutet empezó a hacer de las suyas. Jugador conocido por su peculiar manera de competir, dejó uno de los errores del torneo ya en el primer duelo.

En el segundo set y con un marcador de 6-5 favorable a Collignon, intentó hacer un punto de fantasía, un amago de mate para dejarla botar y golpear después entre las piernas que le salió mal, porque no calculó bien y la pelota le botó directamente en un pie.

Desde ahí, el partido se le escapó. Collignon empezó a crecer y quebró en ese mismo juego para alargar el encuentro a la tercera manga, en la que reinó la igualdad hasta que, de nuevo con 6-5 a favor de Collignon, perdió una ventaja de 40-15.

De hecho, el último punto del duelo ni siquiera se disputó. Una doble falta regaló la victoria a los belgas. Bélgica sentó las bases de su victoria en ese momento. Volvió a unas semifinales tras 7 años de ausencia.

Con Steve Darcis como capitán, es subcampeona dos veces en la ‘era open’, en la que perdió 3–1 contra Gran Bretaña en casa (Gante, 2015) y luego en 2017 precisamente contra Francia. En semifinales, los belgas esperan al vencedor del Italia-Austria. EFE