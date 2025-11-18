LeBron descarta jugar en Los Ángeles 2028

LeBron James y Stephen Curry, de 40 y 37 años, fueron compañeros el año pasado en la victoria del Team USA en los Juegos de París, donde le arrebataron la medalla de oro a la anfitriona Francia en una memorable final.

Lea más: Bélgica elimina a Francia de la Copa Davis

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron, que llegaría con 43 años a la siguiente cita olímpica, reconoció en su podcast “Mind the Game” que no hay posibilidades de que pelee por una cuarta presea dorada.

“Ya conoces mi respuesta”, dijo King James a Steve Nash, el otro presentador del podcast, al mencionar la posibilidad de una despedida olímpica en casa. “Ni siquiera lo preguntes. Lo estaré viendo desde Los Cabos... Yo ya terminé” , afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte Curry, la figura invitada en ese episodio, no cerró del todo la puerta pero sí expresó serias dudas de que pueda participar. “Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho”, respondió el líder de los Golden State Warriors, principal verdugo de Francia en la final de París con 24 puntos y varios triples estratosféricos. “No podemos superar lo que acabamos de hacer” , señaló James. “No podemos superar eso... Literalmente jugamos contra Francia en París en la final”. AFP