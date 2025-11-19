El nepalí Kunwar gana la Everest Trail; Carretero y Vela suben al podio

En la competición femenina, la nepalí Chhoki Sherpa también realizó una competiciòn perfecta, ganando todas las etapas y alzándose con su segundo título en la general. Su compatriota Humi Budha terminó en segundo lugar, y la portuguesa Ester S. Alves fue tercera.

La carrera recorrió 170 km y 26.000 metros de desnivel positivo a lo largo de seis días, y terminó con escenas emotivas cuando los corredores cruzaron la línea de meta en Lukla.

Dal B. Kunwar dejó la general despejada en la primera etapa y fue ampliando la diferencia en las etapas consecutivas. En la penúltima jornada sentenció sacando a los rivales 1 hora y 32 minutos.

El ganador, que el año pasado terminó segundo de la general, detrás del también Nepalí Suman Kulung, ha podido saborear este año el triunfo final y el de todas las etapas. Sólo dos corredores occidentales han conseguido ganar la carrera a un nepalí: Jordi Gamito en el año 2018 y Miguel Heras el 2022.

