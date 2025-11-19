Polideportivo
El nepalí Kunwar gana la Everest Trail; Carretero y Vela suben al podio

Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El nepalí Dal B. Kunwar se ha adjudicado la 13ª edición de la Everest Trail Race by Tuga tras dominar las seis etapas de la prueba, la última de ellas de 28 km entre Tyangboche y Lukla, mientras que los españoles Abel Carretero y Manuel Vela ocuparon la segunda y tercera plaza en la general.

En la competición femenina, la nepalí Chhoki Sherpa también realizó una competiciòn perfecta, ganando todas las etapas y alzándose con su segundo título en la general. Su compatriota Humi Budha terminó en segundo lugar, y la portuguesa Ester S. Alves fue tercera.

La carrera recorrió 170 km y 26.000 metros de desnivel positivo a lo largo de seis días, y terminó con escenas emotivas cuando los corredores cruzaron la línea de meta en Lukla.

Dal B. Kunwar dejó la general despejada en la primera etapa y fue ampliando la diferencia en las etapas consecutivas. En la penúltima jornada sentenció sacando a los rivales 1 hora y 32 minutos.

El ganador, que el año pasado terminó segundo de la general, detrás del también Nepalí Suman Kulung, ha podido saborear este año el triunfo final y el de todas las etapas. Sólo dos corredores occidentales han conseguido ganar la carrera a un nepalí: Jordi Gamito en el año 2018 y Miguel Heras el 2022.

