Gran Canaria renuncia a La Vuelta por competir un equipo israelí, aunque cambie de nombre

"Ya dijimos desde un primer momento que con recursos de la administración pública no podíamos hacer posible que llegara hasta Gran Canaria una Vuelta que contó con la participación de Israel, con un equipo propiedad de una persona que tiene una íntima relación con (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y que apoya el genocidio que se ha cometido por Israel sobre el pueblo palestino", ha manifestado este miércoles el presidente del Cabildo.

Morales ha destacado que el Cabildo se ha implicado que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol de 2030, del Mundial Rallys o de las principales competiciones de baloncesto para promocionar la isla "y hacer llegar sus valores al mundo".

Sin embargo, ha añadido, acoger una carrera ciclista "con una fuerte confrontación social, generando espacios de violencia, no nos parecía lo más adecuado y no tiene que ver con ese modelo de proyección de la isla que defiende".

"No podemos ser cómplices del genocidio y no podemos amparar la Vuelta. Ya nos hubiese gustado, porque hicimos todo lo posible para que fuera así", ha dicho Morales.

