LeBron James debuta en su temporada 23 en la NBA

James, de 40 años, hizo su esperado debut como titular en un duelo frente a los Utah Jazz que se disputa en Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Es el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas. En su ausencia, los Lakers han protagonizado un sólido inicio de temporada con un balance de 10-4, con Luka Doncic promediando 34,9 puntos, 8,9 rebotes y 8,9 asistencias por partido.

Esta es la última temporada que James tiene en su contrato con los Lakers y, aunque no lo ha hecho oficial, todo apunta a que será la de su retirada.

El cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces ‘MVP’ y 21 veces “All-Star”, prácticamente ha renunciado a los premios individuales de final de temporada, ya que solo podría perderse tres partidos de aquí a abril para alcanzar el mínimo de 65. EFE