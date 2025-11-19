Mayor competencia anual de truco deportivo está en la “mesa” y este domingo la cita es en Carapeguá

La entidad sin fines de lucro Todo Truco Paraguay (TTP), comprometida con la difusión a nivel nacional y regional del truco deportivo en el Paraguay, ha iniciado en el mes de octubre de este año la ya tradicional competencia nacional de este deporte en 14 departamentos de nuestro país, y en la ciudad de Formosa, República Argentina.

Las eliminatorias para la “Copa Libertadores y Sudamericana”, que este año lleva la denominación “Julio César Velázquez Tillería”, reúne a equipos compuestos por tres integrantes quienes compiten por un lugar en la gran final que se llevará a cabo en el Centro Militar, Naval y Aeronáutico (Cemina), de la ciudad de Asunción, el día domingo 14 de diciembre.

Los competidores pasan por una ronda de clasificación, y los eliminados tienen la posibilidad de recurrir a uno o dos repechajes para buscar su clasificación.

Los campeones de ambas competiciones se adjudicarán sendas canastas con productos navideños para disfrutar con la familia en las fiestas de fin de año.

Las inscripciones siguen para los interesados, quienes recibirán más informes llamando al celular 0982 535-775.

Equipos clasificados

Hasta el momento, estos son los equipos clasificados a la gran final del 14 de diciembre, a llevarse a cabo en el Cemina: TCLO/Los Taitalos, TCLO/Comodines, TCLO/los Robles, TCLO/Baby Comercial I, SPC/Lambaré, SPC/Tres eses, SPC/Market, Real Pinozá/El Decano, Real Pinozá Los Amigos, Real Pinozá 6 de Enero, Real Pinozá La Naranja Mecánica, Real Pinozá/NSA, San Pablo 2, San Pablo 3 Reyes, 29 de Setiembre TC, Los Benítez, Cabure’i I/Ñemby, Asofing Ingeniería, Cenapy Armada, Guaraní Pistón de Limpio, Guaraní San Luis de Limpio, Guaraní Ratones de Limpio, Guaraní Ivasa de Limpio, Guaraní Tordillo de Limpio, Cha Cha de Este II, Cha Cha Del Este III, Cha Cha del Este 10, Nativa de Juan León Mallorquín, Itá I, Silvio Pettirossi de Villarrica, APDSA León de San Antonio, APDSA Aguante de San Antonio, APDSA Pororó de San Antonio.

Carapeguá, próxima parada de TTP

Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo otro encuentro de truco deportivo rankeable organizado por Todo Truco Paraguay (TTP), en el salón multiuso de la Municipalidad de la ciudad de Carapeguá, desde las 10 de la mañana, con el apoyo de Truco Club Carapeguá y Sportivo Carapeguá.

Apoyan la Municipalidad de Carapeguá y Fournier como sponsor oficial. Las inscripciones de los equipos se pueden realizar vía Wasap al 0982 535-775, y las mismas incluyen el almuerzo del mediodía.

Asimismo, al final de la competencia rankeable se llevará a cabo el tradicional torneo popular con interesantes premios para los finalistas.