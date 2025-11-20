Balonmano SCA U18: Guerreritas quedaron a un paso de la final

Las albirrojas estuvieron muy cerca de la final de balonmano, ganando la primera fracción por 14-11, pero al final las brasileñas llegaron a establecer la diferencia, 29-27, para anotarse a la final.
Leticia Vargas fue la goleadora guaraní con 11 goles, Abigail Cáceres 4, Fiorella Ramirez 3, Mariana Amarilla, Heidy Ramos, Agustina López, Jazmín Iturbe 2 y Renata Lombardo.
Paraguay enfrentará este viernes a Uruguay para completar el podio, en el campo de la Confederación Paraguaya de Handball, a las 15:00.
