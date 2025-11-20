Polideportivo
20 de noviembre de 2025 - 22:59

Balonmano SCA U18: Guerreritas quedaron a un paso de la final

Las guerreritas U18 cayeron por 1 gol contra Brasil. Este viernes disputarán el juego por el bronce.
La selección paraguaya Sub 18 no pudo contra su par de Brasil, cayendo en una de las semifinales del Sur Centro América “Asunción 2025″, que culmina este viernes. Las guerreritas se enfrentarán a Uruguay por la medalla de bronce, mientras Brasil y Argentina dirimirán el oro, no obstante, las cuatro selecciones ya clasificaron al Mundial 2026.

Por ABC Color

Las albirrojas estuvieron muy cerca de la final de balonmano, ganando la primera fracción por 14-11, pero al final las brasileñas llegaron a establecer la diferencia, 29-27, para anotarse a la final.

Leticia Vargas fue la goleadora guaraní con 11 goles, Abigail Cáceres 4, Fiorella Ramirez 3, Mariana Amarilla, Heidy Ramos, Agustina López, Jazmín Iturbe 2 y Renata Lombardo.

Paraguay enfrentará este viernes a Uruguay para completar el podio, en el campo de la Confederación Paraguaya de Handball, a las 15:00.

