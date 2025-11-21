Balonmano: Sábado de finales del Clausura de la Superliga Masculina

En el máximo torneo del handball metropolitano serán protagonistas de la final de Primera Luque y La Victoria, a partir de las 21:00.
La jornada en el “poli” de la CPH se iniciará a las 17:00, con la final de la U14 entre Luque y Juventud Ypanense.
Luego jugarán los cadetes en la final de la U16, con los luqueños también como protagonistas contra Mistral, desde las 18:15.
En Junior disputarán el título Afemec y Mariano Roque Alonso, desde las 19:30.
Clausura de Honor
También este sábado se jugarán las finales de la División de Honor por el torneo Clausura 2025, en el polideportivo de Villa Elisa.
15:00 U14 Villa Elisa vs. Atlético Triunfo
16:15 U16 Villa Elisa vs. Capiatá
17:30 Junior Ñanduti vs. Atlético Triunfo
19:00 Primera Villa Elisa vs. 1° de Mayo.
Guerreritas U18 quedan en cuarto puesto
La selección paraguaya de balonmano no pudo contra su similar de Uruguay, en el cotejo por el tercer puesto que se disputó este viernes, quedando en cuarta posición en el SCA “Asunción 2025″.