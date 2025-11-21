Polideportivo
21 de noviembre de 2025 - 20:32

Hipismo: Saltan por la “Copa Acá Carayá”

Grace Kelly Hicks saltará este sábado con Margarita en el RC4 Acá Caraya.
Grace Kelly Hicks saltará este sábado con Margarita en el RC4 Acá Caraya.

En la mañana del sábado tendrá lugar el concurso de salto “Copa Acá Carayá”, por el aniversario de creación del RC4 que lleva el mismo nombre.

Por ABC Color

La actividad hípica sabatina arrancará con el reconocimiento de pista desde las 9:30 y a continuación saltarán en la categoría Abierta 1.10 metros.

Luego en 1.00 metro que son las principales categorías, ambas “A Cronómetro”.

Diana y su pequeña estrella de las citas ecuestres Alaia Rodríguez Ramírez.
Posteriormente ingresarán a pista las amazonas y jinetes de las Escuelas Abiertas, saltando desde 0.90 a 0.60 metros, y tendrán continuidad los saltos con los menudos de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 0.30. Todos estos competirán en el tipo de prueba a “Tiempo Ideal”.

Peculiares Pruebas Especiales

Finalmente se disputarán las Pruebas Especiales, con obstáculos a 0.80-1.00 metro con relevos.

A continuación las pruebas para Guarda Caballos 0.60-0.70 y finalmente, las atractivas Pruebas para Padres, con alturas de 0.60. Todas las pruebas especiales serán “A Cronómetro”.