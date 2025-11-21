Hipismo: Saltan por la “Copa Acá Carayá”

La actividad hípica sabatina arrancará con el reconocimiento de pista desde las 9:30 y a continuación saltarán en la categoría Abierta 1.10 metros.
Luego en 1.00 metro que son las principales categorías, ambas “A Cronómetro”.
Posteriormente ingresarán a pista las amazonas y jinetes de las Escuelas Abiertas, saltando desde 0.90 a 0.60 metros, y tendrán continuidad los saltos con los menudos de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 0.30. Todos estos competirán en el tipo de prueba a “Tiempo Ideal”.
Peculiares Pruebas Especiales
Finalmente se disputarán las Pruebas Especiales, con obstáculos a 0.80-1.00 metro con relevos.
A continuación las pruebas para Guarda Caballos 0.60-0.70 y finalmente, las atractivas Pruebas para Padres, con alturas de 0.60. Todas las pruebas especiales serán “A Cronómetro”.