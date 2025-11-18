Hipismo: Jornadas de la 7ª Fecha y FEI en el Club Hípico

En ambos días se realizaron y concluyeron las pruebas de la FEI World Jumping Challenge Final.

El evento hípico fue organizado por la Escuela Paraguaya de Equitación (EPE), el sábado con desarrollo total del programa, mientras el domingo en forma parcial por la inclemencia del tiempo.

Resultados de la séptima fecha

Los saltos que las amazonas y jinetes realizaron los dos días de competencia tuvieron las siguientes consagraciones:

Escuela Mayores 0.60: Campeona Ana Duarte de la Escuela Paraguaya de Equitación con Americana, vicecampeona Jimena Castillo y Lisa Watanabe;

Escuela Menores 0.60: Marthina Sosa de Acá Carayá con Blacki, Giuliana Fretes y Alejandra Samaniego.

Escuela Mayores 0.70: Angelina Sánchez de Acá Carayá con Overita, Antonella Coscia y Jimena Castillo;

Escuela Menores 0.70: Sofía Franco del Horse King Equitación por Impetuosa, Bianca López y Julieta Oviedo;

Escuela Mayores 0.80: Rocío Benítez de la Escuela Hípica Asunción con Venus, Sofía González y María Paz Santacruz;

Escuela Menores 0.80: Valentina Díaz de Bedoya del Club Hípico San Jorge, Paulina García y Paula Ruiz;

Escuela Mayores 0.90: Fiorella Semidei del Rakiura con Cassaban, Carole Piguet y Athiana Baertschi;

Escuela Menores 0.90: Nuvia Figueredo del Acá Carayá, Arami Ocampos y Grace Hicks.

El Comité Organizador en coordinación con la FEDEPA han decidido en principio que los puntajes del Ranking Nacional quedarán ambos días hasta la categoría 0.90. Desde la categoría 1.00 a 1.40 se tomarán los puntos del día 1, que se llevó a cabo el sábado.

FEI World Jumping

Por otra parte, las competencias del FEI se completaron y estos fueron los resultados:

Challenge C – 1.00 a 1.10: Campeón el Tte. Alfredo Ojeda con Arazunú Tambo y vice Hugo Domínguez

Challenge B – 1.10 a 1.20: Campeona Abigaíl Giménez con Helmut del Horse King Equitación

Challenge A – 1.20 a 1.30: No hubo campeonato, por eliminación de las dos amazonas participantes.