Los ‘e-sports’ marcan el inicio de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025

La sede del Coliseo Eduardo Dibós, en el distrito limeño de San Borja, inició las jornadas de “deportes electrónicos”, con la modalidad de ‘e-fútbol’, con dos grupos de tres países que se enfrentarán en el formato de todos contra todos, y los dos primeros disputarán las semifinales, que su vez decidirán a los finalistas del torneo.

Lea más: Arrancan los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y el Team Paraguay se embarca en otro desafío

Las rondas iniciales comenzaron este viernes, un día antes del inicio oficial de los Juegos Bolivarianos, a celebrarse entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, y la final tendrá lugar el próximo lunes 24, mismo día en el que también se conocerán los campeones de Dota 2 y se entregarán las respectivas medallas.

En el caso del Dota 2, un videojuego perteneciente al género ARTS (Action Real-Time Strategy, en español estrategia de acción en tiempo real) , la competencia comenzará el domingo 23, con jornadas idénticas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este caso, la primera fase será en formato ‘Round Robin’ (todos contra todos) en que cada país enfrentará a todos sus rivales y donde se decidirán el primero y segundo puestos, que deberán batirse en la final. En este contexto, los ‘e-sports’ ya formaron parte del programa de los Juegos Bolivarianos en la edición especial Bicentenario 2024 que se celebró también con Ayacucho como sede principal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ‘e-sports’ son parte de las 65 disciplinas deportivas que forman parte del programa de estos Juegos Bolivarianos, donde participarán más de 4.000 deportistas de 17 países de Latinoamérica, en la primera cita multideportiva del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.

Luis Jhonatan Salazar Sánchez, jugador de la delegación peruana de ‘e-football’, aseguró a EFE que la inclusión de este tipo de modalidades en los Juegos Bolivarianos es algo “muy gratificante para los jugadores”.

“Estar en unos Juegos donde uno ve deportes como fútbol o atletismo, que nos den la posibilidad de representar y poder llevarnos una presea dorada, es muy gratificante”, indicó tras su primera victoria en los juegos, frente al ecuatoriano Óscar Ortega.

Con una trayectoria profesional de una década, Salazar, de 29 años de edad, agradeció la posibilidad de representar a su país en esta competencia y su esperanza ante la incorporación de nuevos videojuegos y modalidades.