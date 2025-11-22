España se cita con Italia en la final de la Davis

Como en cuartos de final ante la República Checa (2-1), la clasificación de España llegó con el partido de dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez derrotaron 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Antes de ese partido de dobles, cada uno de los países habían ganado uno de los individuales. Pablo Carreño (89º) había dado el primer punto a España superando 6-4, 7-6 (8/6) a Jan-Lennard Struff (84º).

Alexander Zverev (3º del mundo), jugador mejor clasificado entre los presentes en esta fase final de la Davis en ausencia del español Carlos Alcaraz (1º) y del italiano Jannik Sinner (2º), puso el 1-1 provisional en la semifinal al ganar 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5) a Jaume Munar (36º).

Después de la derrota de dobles, Alemania se quedó en puertas de la final de la Davis por segundo año consecutivo. En 2024, la selección germana, tres veces ganadora del torneo (1988, 1989, 1993) , se topó con Países Bajos, que en cuartos de final había ganado a España y había precipitado así la retirada definitiva de Rafa Nadal.

Esa anterior edición se disputó en Málaga (España) , donde la Davis se instaló para la fase final durante unos años antes de la mudanza de este 2025 a Bolonia, donde el torneo se decide en superficie dura bajo techo.

España aspira a un séptimo título ante Italia, a la que ganó seis veces en trece enfrentamientos previos en la Copa Davis. Las seis Ensaladeras anteriores de los españoles se dieron desde 2000.

El equipo azzurro, mermado por la ausencia de Sinner pero también por la de Lorenzo Musetti (8º) , tiene como líder en esta fase final a Flavio Cobolli (22º) y como #2 a Matteo Berrettini (56º).

Italia aspira a un cuarto título en la Davis. Además de los dos anteriores (2023 y 2024) , fue campeón de este torneo en 1976. AFP