Dani Vallejo cierra el año como campeón en Guayaquil

La técnica y experiencia del peruano Juan Pablo Varillas, que el sábado había eliminado al argentino Federico Agustín Gómez, campeón el año pasado, no bastaron para contrarrestar la velocidad en movimientos, la fuerza en cada servicio y la efectividad de Dani Vallejo.

El paraguayo, que ganó su segundo Challenger el pasado 20 de octubre en Brasil, se impuso sin mayores complicaciones en el primer set, pero en el segundo la ansiedad le pasó factura, de lo que se aprovechó el experimentado Varillas, quien con 30 años ha ganado siete Challenger.

El tercer set lo comenzó bien el peruano, pero la fortaleza física y mental de Vallejo lo llevó a cerrar de la mejor manera, para adjudicarse los 75 puntos que suman en la clasificación de Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Vallejo arrancó el torneo con triunfo por 6-2 y 6-1 al argentino Lucio Ratti; después se impuso al venezolano Luis David Martínez, por 6-2 y 6-3; en cuartos de final derrotó al argentino Luciano Ambrogi 6-2 y 6-4 y en semifinales venció al ecuatoriano Álvaro Guillén por 4-6, 6-2 y 6-3.

Dani acumuló el tercer título de sencillos, pues en 2024 logró el primero en su carrera en São Leopoldo y el pasado 20 de octubre se adjudicó el segundo en Curitiba, ambas ciudades de Brasil.