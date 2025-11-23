Polideportivo
23 de noviembre de 2025 - 23:27

Dani Vallejo cierra el año como campeón en Guayaquil

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28/4/2004) sostiene el trofeo de campeón del torneo Challenger ATP Tour de Guayaquil al imponerse ayer en la final al peruano Juan Pablo Varillas. Dani sumó su tercer título profesional.
El paraguayo Daniel Vallejo (21 años) cerró su temporada el domingo consagrándose campeón del torneo Challenger ATP Tour de Guayaquil al imponerse en la final por 7-5, 6-7 (7) y 6-3 al peruano Juan Pablo Varillas (30). Este es el tercer título de la categoría logrado por el compatriota, que a partir de hoy pasará a ocupar el puesto 143, el ranking más alto dentro de su promisoria carrera profesional.

Por David Rolón

La técnica y experiencia del peruano Juan Pablo Varillas, que el sábado había eliminado al argentino Federico Agustín Gómez, campeón el año pasado, no bastaron para contrarrestar la velocidad en movimientos, la fuerza en cada servicio y la efectividad de Dani Vallejo.

El paraguayo, que ganó su segundo Challenger el pasado 20 de octubre en Brasil, se impuso sin mayores complicaciones en el primer set, pero en el segundo la ansiedad le pasó factura, de lo que se aprovechó el experimentado Varillas, quien con 30 años ha ganado siete Challenger.

El tercer set lo comenzó bien el peruano, pero la fortaleza física y mental de Vallejo lo llevó a cerrar de la mejor manera, para adjudicarse los 75 puntos que suman en la clasificación de Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Vallejo arrancó el torneo con triunfo por 6-2 y 6-1 al argentino Lucio Ratti; después se impuso al venezolano Luis David Martínez, por 6-2 y 6-3; en cuartos de final derrotó al argentino Luciano Ambrogi 6-2 y 6-4 y en semifinales venció al ecuatoriano Álvaro Guillén por 4-6, 6-2 y 6-3.

Dani acumuló el tercer título de sencillos, pues en 2024 logró el primero en su carrera en São Leopoldo y el pasado 20 de octubre se adjudicó el segundo en Curitiba, ambas ciudades de Brasil.