Polideportivo
23 de noviembre de 2025 - 22:13

Mundial de balonmano: Guerreras van a Europa

La selección paraguaya dirá presente por sexta vez en un mundial de la categoría principal, en Países Bajos y Alemania.
La selección paraguaya dirá presente por sexta vez en un mundial de la categoría principal, en Países Bajos y Alemania.gentileza

La selección paraguaya de balonmano parte este lunes rumbo a Europa para tomar parte por sexta vez de un mundial femenino, la tercera en forma consecutiva. Será el XXVII Campeonato Mundial de Balonmano Femenino de la IHF “Países Bajos/Alemania”, que se inicia este miércoles hasta el 14 de diciembre, con participación de 32 países.

Por ABC Color

Las guerreras conforman el Grupo D del mundial de handbol que se jugará en Tréveris, Alemania, y están con Montenegro, España e Islas Feroe.

Lea mas: Sábado de finales del Clausura

Los tres primeros de cada grupo podrán alcanzar la fase principal.

Montenegro y España son favoritas en este grupo, pues en la última cita ecuménica se habían ubicado 7ª y 13ª, respectivamente, en Dinamarca/Noruega/Suecia 2023, donde se coronó Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay quedó en la posición 29 entre 32 seleccionados.

Partidos de las guerreras

Las chicas dirigidas por Marizza Faría debutarán el miércoles enfrentando a España (18:00), el viernes a Montenegro (18:00) y finalmente, el domingo a Islas Feroe (15:30).

En caso de ubicarse entre los tres primeros de su grupo, avanzarán a la siguiente fase.