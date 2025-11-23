Mundial de balonmano: Guerreras van a Europa

Las guerreras conforman el Grupo D del mundial de handbol que se jugará en Tréveris, Alemania, y están con Montenegro, España e Islas Feroe.

Los tres primeros de cada grupo podrán alcanzar la fase principal.

Montenegro y España son favoritas en este grupo, pues en la última cita ecuménica se habían ubicado 7ª y 13ª, respectivamente, en Dinamarca/Noruega/Suecia 2023, donde se coronó Francia.

Paraguay quedó en la posición 29 entre 32 seleccionados.

Partidos de las guerreras

Las chicas dirigidas por Marizza Faría debutarán el miércoles enfrentando a España (18:00), el viernes a Montenegro (18:00) y finalmente, el domingo a Islas Feroe (15:30).

En caso de ubicarse entre los tres primeros de su grupo, avanzarán a la siguiente fase.