Schiffrin conquista en Gurgl (Austria) su segundo eslalon con otro recital

Shiffrin suma 103 triunfos en la Copa del Mundo, 63 de ellos en eslalon, después de imponerse con otro recital en Gurgl por delante de la albanesa Lara Colturi y la suiza Camille Rast, el mismo podio que en la misma carrera del pasado año.

Como en Levi (Finlandia) hace una semana, la esquiadora de Colorado, de 30 años, fue la mejor en las dos mangas y con un tiempo total de 1:48.11, aventajó en 1.23 segundos a Colturi como muestra de su superioridad.

La albanesa, de 19 años, fue la segunda más rápida en el primer descenso y la décima en el siguiente por lo que se tuvo que conformar con repetir el segundo puesto de Levi.

Rast, vigente campeona del mundo de eslalon, se hizo con la tercera plaza con un tiempo de 1:49.52, por delante de su compatriota Wendy Holdener y de la estadounidense Paula Moltzan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La vigente campeona del Globo de Cristal de eslalon, la croata Zrinka Ljutic, sexta en Levi, no puntuó en Gurgl al salirse de pista en la segunda bajada.

Con su nueva victoria en la tercera prueba de la Copa del Mundo, Shiffrin se afianza como líder tanto en la general, con 250 puntos, como en la de eslalon, con 200, seguida de Colturi, con 196 y 160, respectivamente, y de Moltzan (175 y 95).

La próxima cita de la Copa del Mundo en categoría femenina serán dos pruebas de eslalon gigante en Temblant (Canadá) los días 6 y 7 de diciembre.