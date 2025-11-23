Voley playa: Letonia, en lo mas alto

En el certamen ecuménico de vóley playa disputado en la arena de Adelaida tomaron parte las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Poletti, que cayeron en ronda de lucky losers contra República Checa.

Lea mas: Paraguay cae ante Checa

Antes, por el Grupo A, habían perdido contra Ucrania y Brasil, y le ganaron a Perú, para ingresar en el lote de “perdedores afortunados” (lucky losers).

En cuanto a la final, las letonas se impusieron en tres sets a las estadounidenses: 21-15, 15-21 y 15-11.

Las flamantes campeonas derrotaron a la pareja #1 del mundo, las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes para acceder a la final y dar a su país la primera medalla de oro, tomando la posta de las estadounidenses Sara Hughes/Kelly Cheng, que ganaron en México 2023.

Por el bronce, en duelo entre duplas brasileñas, se impusieron Carol Solberg y Rebecca Cavalcanti a Thamelia y Victoria, por el score de 21-18 y 22-20.