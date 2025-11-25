Buena jornada guaraní en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

* Esgrima. La esgrimista paraguaya Montserrat Viveros (24 años) se llevó la medalla de plata en la modalidad espada femenina al caer en la final ante la peruana María Doig por 14-9.

Sumaba la quinta presea hasta ese momento para el Team Paraguay al medallero y la primera de plata.

Montse realizó una estupenda campaña hasta la final, primero derrotó a la venezolana Clarismar Farías por 12-11 y en semifinales a la chilena Analía Fernández, por 15-12.

La otra compatriota que compitió en espada fue Janine Hanspach, eliminada en primera ronda por Farías por 15-7.

Squash

El binomio Luján Palacios y Fiorella Gatti se metieron a la final del dobles femenino al derrotar en semifinales a las ecuatorianas María Buenaño y María Moya por 2-0 (11-9 y 11-3).

Palacios y Gatti irán por el oro hoy a las 12:30 (de nuestro país) frente a las colombianas Laura Tovar y Lucía Bautista.

En dobles mixtos Andrés Acosta y Belén Saavedra se eliminaron en semifinales al caer ante los peruanos Thiago San Miguel y Luciana Castillo por 2-0 (11-6 y 11-3). Igual Acosta y Saavedra consiguieron la medalla de bronce.

Y, finalmente, en dobles masculino: los compatriotas Francesco Marcantonio y Damián Casarino se eliminaron en la primera ronda tras perder con los guatemaltecos Edwin y Junior Enriquez por 2-1 (7-11, 11-7 y 11-9).

Hasta el momento el squash suma cuatro medallas para el equipo nacional en el certamen.

Hockey

La selección paraguaya de hockey femenino –Las Aguará– venció 2-1 a Perú con goles de Ximena Doldán y Micaela Gómez, mientras que Fabiana Arnao descontó para las locales.

Con este resultado Paraguay jugará este miércoles la semifinal frente a Venezuela, a las 13:00.

Natación

El nadador Charles Daniel Hockin cerró este martes su participación en los Juegos con su última prueba, los 200 metros estilo espalda. El compatriota se ubicó en el quinto lugar, con un tiempo de 02:06.99.

Charles logró dos preseas de bronce para nuestro país, ambas en el estilo espalda, su especialidad, en los 50 y 100 metros.

También compitió en los 50 metros mariposa, donde se ubicó en el cuarto lugar. La natación cierra su capítulo en Ayacucho.

Tiro deportivo

Los compatriotas Claudio Frascone y María Rosa Cardozo no avanzaron en la prueba de pistola de aire 10 metros mixta, donde se ubicaron en el puesto 12, con un puntaje de 523.