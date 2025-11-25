La nadadora chilena Kristel Köbrich suma su segundo oro en los Juegos Bolivarianos

En el centro acuático de la Villa Deportiva Nacional (Videna), Köbrich su subió al escalón más alto del podio en los 1.500 metros con un tiempo de 16 minutos, 31 segundos y 38 centésimas.

La nadadora chilena de 40 años, que acumula seis participaciones en Juegos Olímpicos a lo largo de su carrera, completó la prueba con una ventaja de más de medio minuto sobre su rival más cercana, la colombiana Tiffany Murillo, que se quedó con la medalla de plata al parar el cronómetro en 17 minutos, 4 segundos y 1 centésima.

En tercer lugar quedó la venezolana Mariana Cote, que se colgó el bronce con una marca de 17 minutos, 6 segundos y 90 centésimas.

El lunes, Köbrich se adjudicó su primera medalla de oro en estos Bolivarianos en la prueba de 800 metros libres, con un tiempo de 8 minutos, 43 segundos y 64 centésimas, y en segundo lugar, con la medalla de plata, volvió a quedar la colombiana Murillo, con un tiempo de 8 minutos, 48 segundos y 87 centésimas.

El tercer escalón del podio de los 800 metros fue para la venezolana María Victoria Yegres, que logró el bronce al hacer una marca de 8 minutos, 55 segundos y 33 centésimas.

Köbrich tendrá la oportunidad este miércoles de hacer un triplete si también se alza con el oro en la prueba de los 400 metros libres, donde competirá nuevamente contra la colombiana Murillo y la venezolana Yegres.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú) con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.