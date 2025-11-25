Polideportivo
Squash: Luján Palacios y Fio Gatti, a la final de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

De izquierda a derecha, las paraguayas Fiorella Gatti y Luján Palacios.
El binomio nacional Luján Palacios y Fiorella Gatti se metió a la final del dobles femenino del squash en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Por ABC Color

Luján Palacios y Fiorella Gatti se metieron a la final del dobles femenino al derrotar en semifinales a las ecuatorianas María Buenaño y María Moya por 2-0 (11-9 y 11-3).

Palacios y Gatti irán por el oro este miércoles a las 12:30 (de nuestro país) frente a las colombianas Laura Tovar y Lucía Bautista.

En dobles mixtos Andrés Acosta y Belén Saavedra se eliminaron en semifinales al caer ante los peruanos Thiago San Miguel y Luciana Castillo por 2-0 (11-6 y 11-3). Igual Acosta y Saavedra consiguieron la medalla de bronce.

Y, finalmente, en dobles masculino: los compatriotas Francesco Marcantonio y Damián Casarino se eliminaron en la primera ronda tras perder con los guatemaltecos Edwin y Junior Enriquez por 2-1 (7-11, 11-7 y 11-9).

Hasta el momento el squash suma cuatro medallas para el equipo nacional en el certamen.