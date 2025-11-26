Polideportivo
Las Aguará van por el oro en los Juegos Bolivarianos 2025

Las Aguará conquistaron un valioso e histórico triunfo para el hockey paraguayo al ubicarse en la final por el oro en Ayacucho.
Paraguay volvió a destacarse en el quinto día de competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con la selección femenina de hockey que firmó una actuación memorable al avanzar a la gran final, luego de superar por 2-1 a Venezuela, en una semifinal intensa y muy disputada.

La selección paraguaya de hockey femenino, conocida como Las Aguará, dio un paso histórico al vencer 2-1 a Venezuela y clasificar a la final por la medalla de oro en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El conjunto guaraní mostró carácter y determinación en una semifinal intensa.

Ximena Doldán abrió el marcador, con una gran definición, y más tarde Larissa Barreto amplió la ventaja tras una acción colectiva bien elaborada.

La vinotinto reaccionó a través de Johandri Sánchez, quien descontó y añadió suspenso al tramo final del partido, pero Paraguay sostuvo la ventaja con orden y firmeza defensiva.

Las Aguará buscarán coronar su extraordinaria campaña el viernes a las 15:30, cuando disputen el duelo decisivo por el oro.