Neil Stephens vuelve a sus orígenes como director del Jayco Alula

El ex corredor profesional fue miembro original del personal de GreenEDGE Cycling cuando el equipo se lanzó en 2012. Ha jugado un papel fundamental en algunos de sus mayores éxitos, incluida la primera victoria del equipo en la Milán-San Remo 2012 y su primera victoria en el Tour de Francia en 2013.

Tras varias temporadas trabajando en otras categorías del WorldTour, Stephens acude a la llamada del conjunto "aussie" para aportar su experiencia y conocimientos al grupo de rendimiento del Team Jayco AlUla.

"Poder volver al equipo después de siete años, un equipo que ayudé a crear, es emocionante. Tengo muchas ganas y me siento como en casa. Me alegra unirme a grandes compañeros con los que ya he trabajado, a gente nueva y a retomar esa forma única de trabajar en GreenEDGE Cycling", señaló Stephens, excorredor del ONCE y Festina.

Stephens, de 62 años, se siente "agradecido con los equipos" en los que ha estado, donde ha "adquirido una experiencia" que le ha ayudado a forjar su "carrera profesional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tengo muchas ganas de aportar mis experiencias al equipo mientras luchamos por conseguir grandes victorias en los próximos años. Estoy emocionado de empezar y formar parte de ese espíritu de lucha, aportando algo de ese ADN australiano", concluyó.