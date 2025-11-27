Juegos Bolivarianos: El Squash suma cinco medallas para nuestro país

Este jueves, las paraguayas sumaron una presea mas para el medallero guaraní en los Juegos Bolivarianos, con la cual el squash ya cuenta con 5, 4 de bronce y 1 de plata.

Lea mas: Fio Gatti y Luján Palacios con plata

Paraguay obtuvo hasta ahora 8 medallas, 2 de plata y 6 de bronce.

Fiorella Gatti fue de bronce en individuales, así como Francesco Marcantonio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En dobles mixtos, Andrés Acosta y Belén Saavedra obtuvieron bronce y en dobles femenino Luján Palacios y Fiorella Gatti conquistaron la presea de plata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A estas se suma el bronce de este jueves, donde lastimosamente, Fio y Belén cayeron contra sus rivales de Colombia 2-0 (3-1 y 2-0) en el juego para avanzar a la instancia final.

Colombia se quedó con el oro al vencer a Ecuador, mientras Chile compartió el bronce con Paraguay.

Las otras tres medallas son plata en Esgrima y bronces en Natación.

* Ciclismo. Agua Marina Espínola tuvo incursión en el ciclismo de ruta, en la modalidad “Contrarreloj individual”, pero no pudo subir al podio, que la ocuparon las colombianas Diana Peñuela (oro) en 29’49”56, Lina Hernández (plata) 30’03”22 y la venezolana Lilibeth Chacón (bronce) 30’06”96, mientras la pedalista guaraní quedó cuarta con un registro de 30’21”77.

La paraguaya competirá este viernes en ruta.

* Esquí Náutico. En Figuras, Raúl Codas quedó 6°, en la clasificación general. En principio, en la serie 1, Fernando Cáceres se ubicó en 7° lugar con 1290 puntos, mientras en la serie 2, Raúl fue 1° con 2880 puntos. Jimena Codas quedó en 8° lugar con 370 puntos.

En Saltos, Raúl se ubicó 7° con 24,70 metros. Jimena quedó en sexta con 15,10 metros.

En Slalom Fernando quedó 11° y Raúl 12°. Jimena se ubicó en el 10° puesto.

Aguará, por el oro

Las esperanzas del primer oro están cifradas en la selección paraguaya de hockey femenino.

Las Aguará buscarán este viernes la preciada medalla contra Chile, en juego anunciado para las 15:30.