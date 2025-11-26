Fio Gatti y Luján Palacios se quedan con la medalla de plata en los Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Las paraguayas Fiorella Gatti y Luján Palacios no pudieron en la final de squash ante las colombianas Laura Tovar y Lucía Bautista, quienes se impusieron por 2-0, con parciales de 11-10 y 11-5.
Pese a la caída, Gatti y Palacios realizaron una destacada campaña y se adjudicaron la medalla de plata, sumando un nuevo logro para nuestro país.
En cuanto a la modalidad por equipos femeninos Paraguay se impuso 2-0 a Perú y se instaló en las semifinales, asegurando otra presea.
Fio Gatti primeramente derrotó a Luciana Castillo (11-6, 11-9 y 11-3); mientras que Belén Saavedra hizo lo propio ante Micaela Ponce (11-7, 11-10 y 11-8).
En masculino quedaron eliminados ante Guatemala, por 3-1.