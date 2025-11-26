Polideportivo
26 de noviembre de 2025 - 23:16

Fio Gatti y Luján Palacios se quedan con la medalla de plata en los Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Fiorella Gatti y Luján Palacios se quedaron con la medalla de plata.
Fiorella Gatti y Luján Palacios se quedaron con la medalla de plata.

El binomio exitoso de squash femenino paraguayo Luján Palacios y Fiorella Gatti se quedaron con la medalla de plata tras caer en la final ante la dupla colombiana Tovar y Bautista en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Por ABC Color

Las paraguayas Fiorella Gatti y Luján Palacios no pudieron en la final de squash ante las colombianas Laura Tovar y Lucía Bautista, quienes se impusieron por 2-0, con parciales de 11-10 y 11-5.

Lea más: Las Aguará van por el oro en los Juegos Bolivarianos 2025

Pese a la caída, Gatti y Palacios realizaron una destacada campaña y se adjudicaron la medalla de plata, sumando un nuevo logro para nuestro país.

En cuanto a la modalidad por equipos femeninos Paraguay se impuso 2-0 a Perú y se instaló en las semifinales, asegurando otra presea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fio Gatti primeramente derrotó a Luciana Castillo (11-6, 11-9 y 11-3); mientras que Belén Saavedra hizo lo propio ante Micaela Ponce (11-7, 11-10 y 11-8).

En masculino quedaron eliminados ante Guatemala, por 3-1.