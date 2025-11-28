Mundial de Balonmano: Traspié ante Montenegro

En el juego anterior de la cita ecuménica del hándbol había perdido contra la también dura España y ahora cerrará la fase de grupos en el compromiso contra Islas Feroe, el domingo.

Lea mas: Primer duelo para España

En el segundo compromiso de las guerreras, por el Grupo D, las montenegrinas hicieron valer su gran juego, mas aún con la selección paraguaya contar con dos referentes capitales como la capitana Delyne Leiva y la pívot Sabrina Fiore, ambas por lesión.

Las europeas derrotaron a nuestras albirrojas por 25 a 34 (19-13) para sumar su segunda victoria, pues el miércoles había batido a Islas Feroe por 32-27, mientras Paraguay perdió 26-17 contra España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el otro cotejo de esta serie, este viernes, las isleñas sorprendieron a las españolas para ganar 27-25.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo, la selección paraguaya enfrentará a las isleñas y debe conseguir un triunfo por buen marcador para ver si puede avanzar a la llave principal.

* Posiciones: Montenegro 4 puntos (14 goles a favor), España 2 (+7), Feroe 2 (-3), Paraguay 0 (-18).