28 de noviembre de 2025 - 20:46

Mundial de Balonmano: Traspié ante Montenegro

Brenda Torres ensaya un remate a la portería de Montenegro.
La selección paraguaya de balonmano cosechó este viernes su segunda derrota en el Mundial IHF Femenino “Países Bajos - Alemania 2025” tras enfrentar al fuerte equipo de Montenegro.

Por ABC Color

En el juego anterior de la cita ecuménica del hándbol había perdido contra la también dura España y ahora cerrará la fase de grupos en el compromiso contra Islas Feroe, el domingo.

En el segundo compromiso de las guerreras, por el Grupo D, las montenegrinas hicieron valer su gran juego, mas aún con la selección paraguaya contar con dos referentes capitales como la capitana Delyne Leiva y la pívot Sabrina Fiore, ambas por lesión.

Las europeas derrotaron a nuestras albirrojas por 25 a 34 (19-13) para sumar su segunda victoria, pues el miércoles había batido a Islas Feroe por 32-27, mientras Paraguay perdió 26-17 contra España.

En el otro cotejo de esta serie, este viernes, las isleñas sorprendieron a las españolas para ganar 27-25.

El domingo, la selección paraguaya enfrentará a las isleñas y debe conseguir un triunfo por buen marcador para ver si puede avanzar a la llave principal.

* Posiciones: Montenegro 4 puntos (14 goles a favor), España 2 (+7), Feroe 2 (-3), Paraguay 0 (-18).