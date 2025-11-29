Ogier se proclama campeón del mundo de Rally e iguala el récord de nueve títulos de Loeb

Ogier, con su compatriota Vicent Landais de copiloto, afrontó la prueba final del calendario con tres puntos de desventaja en la general sobre el británico Elfyn Evans (Toyota), pero fue superior a su rival en el global de los tres tramos cronometrados de la última jornada, de 65,6 kilómetros, lo que le permitió volver a coronarse con tan solo cuatro puntos de margen, 293 frente a 289.

El mejor en la última carrera del WRC fue el belga Thierry Neuville (Hyundai), campeón del mundo el pasado año y quien cede el testigo a Ogier, de 41 años.

El piloto francés sumó su primer Mundial en 2013 y, después de encadenar otros cinco, repitió victoria en 2020 y 2021, igualando a Loeb, quien reinó en la disciplina en la primera década del presente siglo y logró su último campeonato en 2012.

Con un solo punto de ventaja sobre Evans en la general a falta de los tres últimos tramos de grava -dos de 16,2 kilómetros y el intermedio de 33,2-, Ogier aguantó la presión y su segundo puesto en la general de la prueba le sirvió para consumar la hazaña.

En el primer tramo se impuso Neuville, dos segundos más rápido que el letón Martins Sesks (Ford Puma) y con Ogier sexto y Evans, octavo.

En el segundo, el más rápido también fue Neuville, pero con Ogier tercero y Evans sexto, lo que acercaba más el título al francés a falta del último intervalo cronometrado.

Ogier no desperdició la ocasión y fue segundo, a 8.6 segundos de su compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai), mientras que el británico fue sexto, a 1:44.0 del ganador.

Evans, de 36 años, no pudo enterrar la maldición que le acompaña y, por quinta vez, volvió a quedar segundo en la general, como en 2020, 2021, 2023 y 2024, por lo que vio frustrado su sueño de convertirse en el primer campeón británico desde Richard Burns en 2001.

El galés no supo aprovechar los trece puntos de ventaja sobre Ogier con los que llegó a Japón, penúltima prueba del Mundial celebrada hace dos semanas, después de que en la anterior, la de Europa Central, recuperara el liderato por tercera vez en la temporada.

Además del título, Ogier ha sido superior a Evans en las victorias parciales del campeonato, al haber sumado seis de catorce carreras -Mónaco, Portugal, Italia, Paraguay, Chile y Japón-, frente a dos del su máximo rival -Suecia y Kenia-.

Ogier firmó además la gesta de conquistar el décimo triunfo en el Rally de Montecarlo, la que abrió el curso, frente a los ocho que logró Loeb.

En la general del Mundial, el tercer clasificado ha sido el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), campeón en 2022 y 2023, con 256 puntos, mientras que el estonio Ott Tänak (Hyundai), con 216, ha quedado cuarto y Neuville, con 194, quinto.