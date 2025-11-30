Polideportivo
30 de noviembre de 2025 - 23:35

Abanderamiento de la delegación paraguaya para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025

Anthony González (futsal) y Paula Acuña (balonmano), abanderados nacionales.
Anthony González (futsal) y Paula Acuña (balonmano), abanderados nacionales.Gentileza

Este domingo, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), se realizó el acto oficial de presentación y abanderamiento de la delegación escolar paraguaya que representará al país en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, a disputarse desde hoy hasta el sábado 6 de diciembre.

Por ABC Color

La comitiva está integrada por 170 atletas escolares y 57 oficiales, quienes se preparan para competir en diversas disciplinas.

Lea más: ¡Votá al Mejor Atleta Polideportivo del 2025!

Los abanderados elegidos para el desfile inaugural son los atletas Anthony González, de la selección de futsal, y Paula Acuña, del balonmano.

El emotivo acto contó con la presencia de familiares de los atletas, generando un ambiente cargado de orgullo y apoyo hacia los jóvenes representantes del Paraguay. Además contó con la animación de Ka’i, la mascota oficial de los Juegos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la edición 2022 Paraguay también fue anfitrión de esta fiesta y el team guaraní cerró la participación con un total de 30 medallas.