Abanderamiento de la delegación paraguaya para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025

La comitiva está integrada por 170 atletas escolares y 57 oficiales, quienes se preparan para competir en diversas disciplinas.

Los abanderados elegidos para el desfile inaugural son los atletas Anthony González, de la selección de futsal, y Paula Acuña, del balonmano.

El emotivo acto contó con la presencia de familiares de los atletas, generando un ambiente cargado de orgullo y apoyo hacia los jóvenes representantes del Paraguay. Además contó con la animación de Ka’i, la mascota oficial de los Juegos.

En la edición 2022 Paraguay también fue anfitrión de esta fiesta y el team guaraní cerró la participación con un total de 30 medallas.