Polideportivo
30 de noviembre de 2025 - 21:44

Colonia de Vacaciones en Yaka Yrupé Básquet Club

Los chicos y responsables de Yaka Yrupe Básquet Club.
Los chicos y responsables de Yaka Yrupe Básquet Club.

Este lunes se inicia la tradicional Colonia de Vacaciones del Yaka Yrupé Básquet Club, en la ciudad de Limpio.

Por ABC Color

Con su acostumbrado slogan “Menos pantallas, más deporte y amigos”, YAKA promueve el deporte como un estilo de vida y reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud limpeña, iniciando las actividades de la Colonia de Vacaciones 2025/26 del baloncesto.

Lea mas: Las Panteras quedan en meritorio 5° lugar en el AmeriCup 3x3

La colonia está dirigida a niños y jóvenes, de 5 a 19 años de edad, con actividades recreativas, juegos, desafíos, aprendizaje técnico y, sobre todo, un ambiente seguro y familiar que caracteriza al club.

* Días y hora de prácticas. Las prácticas se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, con los siguientes horarios:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Yaka Kids - 5 a 12 años de 18:30 a 19:30;

Yaka Juveniles - 13 a 19 años de 19:30 a 20:30.

Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo Sagrada Familia, con una duración de 3 meses.

Al finalizar esta colonia, los atletas que deseen seguir la práctica del baloncesto, podrán incorporarse al club.

El costo es de G. 120.000 mensual, que incluye la indumentaria de regalo.

Informes: 0992-100444.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393