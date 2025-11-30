Colonia de Vacaciones en Yaka Yrupé Básquet Club

Con su acostumbrado slogan “Menos pantallas, más deporte y amigos”, YAKA promueve el deporte como un estilo de vida y reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud limpeña, iniciando las actividades de la Colonia de Vacaciones 2025/26 del baloncesto.

Lea mas: Las Panteras quedan en meritorio 5° lugar en el AmeriCup 3x3

La colonia está dirigida a niños y jóvenes, de 5 a 19 años de edad, con actividades recreativas, juegos, desafíos, aprendizaje técnico y, sobre todo, un ambiente seguro y familiar que caracteriza al club.

* Días y hora de prácticas. Las prácticas se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, con los siguientes horarios:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Yaka Kids - 5 a 12 años de 18:30 a 19:30;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yaka Juveniles - 13 a 19 años de 19:30 a 20:30.

Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo Sagrada Familia, con una duración de 3 meses.

Al finalizar esta colonia, los atletas que deseen seguir la práctica del baloncesto, podrán incorporarse al club.

El costo es de G. 120.000 mensual, que incluye la indumentaria de regalo.

Informes: 0992-100444.