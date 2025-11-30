AmeriCup de baloncesto 3x3: Las Panteras quedan en meritorio quinto lugar

En el partido disputado ayer por el 3x3 de la AmeriCup, por los cuartos de final, Paraguay perdió 18-17 frente a Brasil, resignando la chance de avanzar a la siguiente etapa.

* Camino albirrojo. En el grupo único de clasificación, las chicas derrotaron 21-8 a Uruguay, 21-9 a Ecuador y cayeron 18-12 contra Venezuela, para acceder a la llave principal.

En el Grupo D del main draw derrotaron con propiedad 15-7 a Argentina y 19-10 a Chile.

Las chicas seleccionadas son Paola Ferrari, Martha Peralta, Paloma Niz y Belén Brítez. Coach: Ariel Rearte.

Masculino no pasó qualy

En la rama masculina, la selección paraguaya fue componente del Grupo C en la fase clasificación, venciendo a Haití 19-15, perdiendo contra Ecuador 18-17, en over time, y frente a Venezuela 19-18.

En la previa participaron 20 equipos, 11 en principio en la fase de qualifying.

El team paraguayo estuvo conformado por Adolfo “Toto” López, Daniel Jara, Juan Martí y Alejandro Acosta.