Mundial de Balonmano: Guerreras caen contra Islas Feroe en Alemania

En el partido de handbol disputado este domingo en el SWT Arena de Trier, Alemania, el team guerrero jugó con el retorno de la capitana Delyne Leiva (se había lesionado en el debut contra España), pero al final perdió 36-25.

Lea mas: Primer duelo para España

Las guerreras pelearon a la par que las isleñas en el primer tiempo (16-13). Luego sobrevino el mejor juego y defensa del team Feroe para avanzar a la llave principal.

En el otro partido por este grupo, España derrotó a Montenegro 31-26. Tanto España, Montenegro e Islas Feroe avanzaron el main draw, culminando con 4 puntos y en ese orden por diferencia gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

President Cup

La selección albirroja disputará ahora la Copa Presidente, entre los no clasificados a la siguiente fase, para poder ascender en el ranking mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la llave principal accedieron 24 equipos, mientras que esta copa de segundo escalafón jugarán desde el jueves entre 8 seleccionados, entre ellos Uruguay y Paraguay.