30 de noviembre de 2025 - 21:06

Mundial de Balonmano: Guerreras caen contra Islas Feroe en Alemania

Delyne Leiva, la capitana, retornó y el team puso todo.
Delyne Leiva, la capitana, retornó y el team puso todo.

La selección paraguaya no pudo con Islas Feroe y cayó derrotada en el tercer juego por el Grupo D del Campeonato Mundial IHF “Alemania/Países Bajos 2025”. Ahora el team guaraní seguirá jugando para quedar en la mejor posición posible.

Por ABC Color

En el partido de handbol disputado este domingo en el SWT Arena de Trier, Alemania, el team guerrero jugó con el retorno de la capitana Delyne Leiva (se había lesionado en el debut contra España), pero al final perdió 36-25.

Las guerreras pelearon a la par que las isleñas en el primer tiempo (16-13). Luego sobrevino el mejor juego y defensa del team Feroe para avanzar a la llave principal.

En el otro partido por este grupo, España derrotó a Montenegro 31-26. Tanto España, Montenegro e Islas Feroe avanzaron el main draw, culminando con 4 puntos y en ese orden por diferencia gol.

President Cup

La selección albirroja disputará ahora la Copa Presidente, entre los no clasificados a la siguiente fase, para poder ascender en el ranking mundial.

A la llave principal accedieron 24 equipos, mientras que esta copa de segundo escalafón jugarán desde el jueves entre 8 seleccionados, entre ellos Uruguay y Paraguay.