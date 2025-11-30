Paraguay dice presente en el Sudamericano USAG de Clubes de Gimnasia Artística Femenina

El Club Deportivo Internacional representará al Paraguay con un equipo de 13 gimnastas, quienes competirán en los niveles 2 al 6 del programa USAG, en una cita que promete alto nivel técnico y gran proyección competitiva.

El evento es organizado por la Liga Antioquia de Gimnasia y la Federación Colombiana de Gimnasia, con el aval de la CONSUGI (Confederación Sudamericana de Gimnasia), entidad responsable de regular las normas técnicas, aplicar el reglamento de puntuación y publicar oficialmente los resultados, el medallero y los rankings sudamericanos.

El equipo paraguayo contará con el acompañamiento técnico de los entrenadores Rossana Melgarejo y José Pulido, quienes estarán al frente del plantel durante toda la competencia.

El programa oficial comenzará con el acto inaugural. Para el viernes 5 de diciembre está prevista la participación de las gimnastas paraguayas en todas las categorías, mientras que por la noche la organización ofrecerá una fiesta de integración para las delegaciones.

Un aspecto destacado es que los padres de las atletas son los principales sostenes del proyecto deportivo, asumiendo el 100% de los costos del viaje y la indumentaria, demostrando un compromiso fundamental para la presencia del club en este certamen internacional.