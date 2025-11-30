Rugby 7: Argentina pierde en Dubái ante España

La primera victoria de la temporada para España, después de las tres derrotas de la víspera, llegó al término de una remontada impensable contra los Pumas 7’s, que se marcharon al descanso con una ventaja de 5-28 que parecía definitiva pero que encajaron un ominoso 0-26 en el segundo periodo. Jeremy Trevithick adelantó a España a los 25 segundos, tras recoger el balón suelto del saque de centro que los argentinos no controlaron, pero ese ensayó preludió un festival sudamericano, con un doblete del fulgurante ala Marcos Moneta y varias jugadas espectaculares de la otra estrella del equipo, Lucho González.

Lea más: Alcaraz entrega a Messi la copa de campeón

Trevithick acortó distancias en la primera acción del segundo tiempo y España monopolizó la posesión en los minutos siguientes, en los que Juanchín Ramos y Josep Serres anotaron sendos ensayos que, a falta de 50 segundos, dejaban a los ‘Leones’ a sólo dos puntos de su rival (26-28).

Argentina pareció salir airosa de la situación al ganar la última disputa aérea y darle al balón a González, quien no tenía más que liberarlo para dar por terminado el choque, pero Manu Moreno volcó el ‘ruck’ con un empuje monstruoso y el oval fue para España, que lo hizo llegar con un pasamanos hasta la punta izquierda de su ataque, donde Antón Legorburu posó el ensayo del triunfo (31-28).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El duelo por la quinta plaza contra Sudáfrica reeditaba la final de la pasada edición de las Series Mundiales que ambas escuadras disputaron en Los Ángeles (Estados Unidos) en mayo y el triunfo volvió a caer del lado de los ‘Blitzbokke’ a pesar del ensayo con el que Roberto Ponce abrió el marcador a los dos minutos, gracias a que salió airoso de un duelo en ‘dribling’.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Shilton van Wyk y David Brits dieron la vuelta al tanteo antes del descanso (7-12) y aunque Manu Moreno acortó distancias al marcar junto al banderín derecho, los sudafricanos liquidaron el choque en la jugada siguiente, Mfundo Ndhlovu anotó entre palos asistido por un pase plano de Ricky Duarte.

Nueva Zelanda se proclamó campeona del torneo de Dubái por partida doble, gracias a sendos triunfos en las finales contra Australia en categoría masculina (26-22) y femenina (29-14), y las medallas de bronce fueron para los fiyianos y las japoneses, que ganaron sus respectivas finales de consolación a Francia y a Fiyi. EFE