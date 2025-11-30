Taekyo Priore suma otro bronce para el Team Paraguay en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho

Priore logró establecer 8.066 puntos para poder subir al podio en la modalidad Poomsae Freestyle individual masculino.

Lea más: ¡Votá por Mejor Atleta Polideportivo del 2025!

* Remo. Los integrantes de la selección de remo tuvieron su estreno este domingo con exitosos triunfos que llevaron a la final de este lunes.

Javier Insfrán debutó en el single y clasificó a la final A. Insfrán logró un tiempo de 1:50.76 y desde las 12:15 de hoy buscará las medallas. En cuanto a Alejandra Alonso, también estará en la final A, desde las 12:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En doble scull ligero masculino Gabriel Yser y Matías Ramírez clasificaron a la final por medallas logrando un tiempo de 1:36.89.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También competirán la final del bote de doble par de remos cortos femenino Agustina López junto a Fiorela Rodríguez de Mello.

* Taekwondo. Paraguay estará compitiendo desde este lunes a las 11:50 los cuartos de final frente República Dominicana, por los cuartos de final combate 2.

* Futsal. La selección paraguaya tuvo libre este domingo en el Grupo B y este lunes desde las 13:00 se mide a Venezuela, por su pase a la siguiente ronda. La Albirroja había ganado 2-1 a Perú en el estreno.

* Judo. El paraguayo Mateo Ortiz tendrá tres combates este lunes en la categoría -60 kg. primero ante el jamaiquino Christopher Johnson (12:00); luego ante el ecuatoriano Juan Ayala (13:00) y posteriormente frente a Bernabé Vergara, de Panamá.