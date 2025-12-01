El judo y el atletismo suman más medallas al Team Paraguay en los Bolivarianos 2025

Arrancó con las remeras Agustina Magalí López (17 años) y Fiorela Rodríguez de Mello (20) conquistaron la anhelada primera medalla de oro para el Team Paraguay, que sumó su presea número 15 en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Finalmente llegó la primera medalla de oro para nuestro país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y fue de parte del remo, con las atletas Fiorela Rodríguez y Agustina López.

Las compatriotas Rodríguez-López tuvieron una excelente regata en la categoría doble scull femenino, en el que fueron de menos a más, y terminaron remontando la carrera sobre el final para llevarse el oro con un tiempo de 1:35.54.

También el remo otorgó bronce con Adriana Raquel Sanabria (23), en la categoría scull individual ligero femenino. Sanabria mantuvo un buen ritmo en su regata que la llevó a alcanzar la medalla de bronce, realizando un tiempo de 1:49.20.

Por su parte, el olímpico Javier Insfrán (26) quedó quinto en la final del singles, con 01:30.78. Mientras que Gabriel Yser y Matías Ramírez puesto 8, con 01:35.77, en LM2x. Hoy prosiguen las regatas.

* Judo. El paraguayo Mateo Ortiz Cabral (20) se adjudicó la medalla de plata luego de caer en la final de la categoría -60 kg masculino. Cabral hizo 3 puntos y subió al podio Por su parte, Paloma Narváez (21) llegó a semifinales y perdió el duelo por el bronce.

* Atletismo. Los integrantes del relevo mixto: Xenia Hiebert, Alexis Wolk, Macarena Giménez y Fredy Maidana sumaron otra medalla de bronce para el Team Nacional en el estreno de esta disciplina. El cuarteto realizó un tiempo de 42.213.

En los 100 m femenino las velocistas Macarena Giménez y la olímpica Xenia Hiebert avanzaron a la final tras promediar 11.80 y 11.84, respectivamente.

Esta tarde, desde las 16:15, competirán por las medallas.

* Futsal. La selección paraguaya empató 2-2 frente a Venezuela y se clasificó a las semifinales del certamen. Alex López y Emerson Méndez Salas marcaron los goles albirrojos.

Este martes desde las 14:00 se medirá a Colombia, por un lugar en la final.