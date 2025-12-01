Estrellas Orientales adquieren a Jorge Mateo desde los Leones del Escogido

El anuncio fue realizado por el vicepresidente de operaciones de béisbol del conjunto verde, Ángel Ovalles, quien destacó cómo las cualidades que posee Mateo fortalecerán al equipo oriental.

"Mateo está llamado a fortalecer el medio de nuestro cuadro interior y aumentar todavía más la velocidad en nuestro corrido de las bases", dijo Ovalles, quien también señaló a Rosario como una pieza de gran valor que el equipo tuvo que entregar para obtener los servicios del veterano 'utility'.

"Para obtener una pieza tan valiosa como Mateo, tuvimos que desprendernos de un jugador de alta calidad como es Rosario. Pero estamos confiados en que mejoraremos como equipo, con el movimiento", sostuvo el ejecutivo de las Estrellas.

Con la llegada de Mateo, el dirigente Carlos Paulino tendrá otra opción para cubrir las ausencias de jugadores del cuadro interior como el torpedero Rodolfo Castro y Euribiel Ángeles, quienes han estado fuera de acción debido a problemas de lesiones.

En la actual campaña del béisbol invernal dominicano, Mateo actuó en 18 juegos con los Leones, en los que dejó una línea ofensiva de .169 en promedio de bateo, con un triple, siete anotadas y cuatro remolcadas.

El ahora integrante de las Estrellas, también puso de manifiesto su velocidad en las bases al conseguir llegar a salvo a las bases en los seis intentos de robo que efectuó con los escarlatas.

La pasada temporada del béisbol de las Grandes Ligas, en la que estuvo limitado por lesiones, Mateo jugó en 43 partidos con los Orioles de Baltimore, de la Liga Americana, con 15 bases robadas en 17 intentos.

Rosario, quien en la pasada campaña tuvo un promedio de bateo de .336, con cuatro jonrones y 20 carreras empujadas, estuvo limitado a 20 juegos en la actual temporada con las Estrellas.

El jugador de cuadro interior, quien vestirá su tercera chaqueta en la liga dominicana, luego de jugar para Águilas Cibaeñas y para las Estrellas, este año solo ha podido batear para promedio de .164, con un jonrón y tres carreras impulsadas.