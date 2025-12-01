Fiorella Rodríguez y Agustina López conquistan el primer oro de Paraguay en los Juegos Bolivarianos

Finalmente llegó la primera medalla de oro para nuestro país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y fue de parte del remo en con las atletas Fiorela Rodríguez y Agustina López.

Lea más: ¡Votá por el Atleta Polideportivo del 2025!

Las compatriotas Rodríguez-López tuvieron una excelente regata en la categoría doble scull femenino en el que fueron de menos a más y terminaron remontando la carrera sobre el final para llevarse el oro con un tiempo de 01:35.54.

Completaron el podio las peruanas Alessia y Valeria Palacios, en segundo lugar con 01:37.56 y las chilenas Camila Cofré y Emilia Liewald con 01:37.65.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Adriana Sanabria se adjudica el bronce

La también talentosa remera paraguaya Adriana Raquel Sanabria (23 años) se alzó otra presea para el Team Paraguay y fue de bronce en la categoría scull individual ligero femenino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sanabria mantuvo un buen ritmo en su regata que la llevó a alcanzar la medalla de bronce realizando un tiempo de 01:49.20.