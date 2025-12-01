Polideportivo
01 de diciembre de 2025 - 17:49

Fiorella Rodríguez y Agustina López conquistan el primer oro de Paraguay en los Juegos Bolivarianos

Las remeras paraguayas Fiorela Rodríguez de Mello y Agustina Magalí Palacios conquistaron la primera medalla para nuestro país en el remo.
Las remeras Agustina Magalí López (17 años) y Fiorela Rodríguez de Mello (20) conquistaron la anhelada primera medalla de oro para el Team Paraguay en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Por ABC Color

Finalmente llegó la primera medalla de oro para nuestro país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y fue de parte del remo en con las atletas Fiorela Rodríguez y Agustina López.

Las compatriotas Rodríguez-López tuvieron una excelente regata en la categoría doble scull femenino en el que fueron de menos a más y terminaron remontando la carrera sobre el final para llevarse el oro con un tiempo de 01:35.54.

Gran triunfo de las chicas para el primer oro de Paraguay.

Completaron el podio las peruanas Alessia y Valeria Palacios, en segundo lugar con 01:37.56 y las chilenas Camila Cofré y Emilia Liewald con 01:37.65.

Adriana Sanabria se adjudica el bronce

Adriana Sanabria logró la medalla 13 de Paraguay y el segundo del remo.

La también talentosa remera paraguaya Adriana Raquel Sanabria (23 años) se alzó otra presea para el Team Paraguay y fue de bronce en la categoría scull individual ligero femenino.

Sanabria mantuvo un buen ritmo en su regata que la llevó a alcanzar la medalla de bronce realizando un tiempo de 01:49.20.