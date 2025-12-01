Polideportivo
01 de diciembre de 2025 - 21:36

Juegos Escolares Sudamericanos: Maravillosa inauguración

Sensacional inauguración de los Escolares Sudamericanos.
Sensacional inauguración de los Escolares Sudamericanos.Gentileza

Una brillante y espectacular inauguración tuvieron este lunes los Juegos Escolares Sudamericanos “ASU2025” en el Arena SND, con gran presencia de atletas de las delegaciones, así como de público, al ritmo de la canción de estas justas “Donde Nacen las Leyendas”.

Por ABC Color

Mas de 1.900 atletas provenientes de 11 países se citaron en esta fiesta continental de los Juegos Escolares Sudamericanos, con mas de 200 jueces, 250 profesionales del Comité Organizador y 200 voluntarios que estarán prestando servicios diferenciados a las delegaciones en estos juegos que, como otros tantos en los últimos tiempos, tienen como epicentro al Paraguay.

* Escenarios y deportes. Las competencias se disputarán hasta este domingo, en dos parques deportivos.

En el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se disputarán: Balonmano, vóleibol, vóleibol playa, baloncesto, judo, tenis de mesa, ajedrez, atletismo y atletismo adaptado.

En el Parque Olímpico Paraguayo del COP tendrán lugar: Natación, paranatación, futsal y básquet 3x3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy