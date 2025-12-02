33-15. Drake Maye brilla en triunfo de Pats sobre Giants en cierre de la semana 13 de NFL

Los Pats se mantienen como el mejor equipo de la liga con marca de 11 triunfos y dos derrotas, con la que lideran la división Este de la Conferencia Americana.

Los Giants son el peor equipo de la Conferencia Nacional con marca de dos ganados y 11 perdidos, que los ubica en el fondo de la división Este ya sin posibilidades de llegar a playoffs.

Además de los dos pases de touchdown, Maye pasó para 282 yardas, completó el 77 por ciento de sus envíos.

Los Patriots machacaron a la defensiva neoyorquina en el primer cuarto. Iniciaron con un gol de campo de 22 yardas que conectó el venezolano Andrés Borregales.

Los equipos especiales ampliaron la ventaja 10-0 en un espectacular regreso de patada hasta de 94 yardas de Marcus Jones hasta las diagonales.

El modo rodillo de New England se mantuvo una serie después con un envío a la zona pintada hacia Kayshon Boutte para alejarse 17-0.

Los Giants despertaron en el inicio del segundo cuarto gracias a un envío de anotación de Jaxson Dart que atrapó Darius Slayton; el marcador se recortó 17-7.

La reacción la apagó rápido Drake Maye con su segundo pase de touchdown, ahora hacia Kyle Williams, para tomar distancia de 24-7 que se amplió 30-7 vía otros dos goles de campo de 30 y 28 yardas conectados por Borregales antes del descanso.

En el inicio del último periodo los neoyorquinos regresaron al partido con una jugada de engaño en la que Devin Singletary recibió el centro y escapó hasta la anotación para acercarse 30-15.

Los Pats contestaron con otro gol de campo de Andy Borregales, quien conectó cuatro en el juego, que selló la victoria por 33-15.

- Resultados de la semana 13 de la temporada de la NFL:

. Jueves 27.11: Lions 24-31 Packers, Cowboys 31-28 Chiefs, Ravens 14-32 Bengals.

. Domingo 30.11: Browns 8-26 49ers, Titans 3-25 Jaguars, Colts 16-20 Texans, Dolphins 21-17 Saints, Jets 27-24 Falcons, Buccaneers 20-17 Cardinals, Panthers 31-28 Rams, Seahawks-Vikings, Steelers 7-26 Bills, Chargers 31-14 Raiders, Commanders 26-27 Broncos.