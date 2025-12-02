El Team Paraguay se apodera de dos oros en remo y mete finales en futsal y boxeo en los Juegos Bolivarianos 2025

Remo

El remo es de uno de los deportes con más fuerza y presencia que tenemos en esta edición de los Juegos donde este martes Paraguay volvió a brillar con dos preseas doradas para así sumar 17 en total.

En la modalidad doble scull ligero femenino Rocío Bordón y Adriana Sanabria firmaron una excelente actuación registrando un tiempo de 01:33.43.

Mientras que en bote individual femenino, la atleta olímpica Alejandra Alonso sacó otra memorable regata para llevarse el tercer oro del Team Paraguay con un tiempo de 01:38.54.

En cuanto al dos sin timonel masculino Nicolás Villalba y Alejo Giménez finalizaron en el quinto puesto con tiempo 01:35.44.

Hasta el momento el remo posee cuatro preseas, tres de oro y una de bronce.

Boxeo

La pugilista nacional Minerva Magalí Montiel (29 años) avanzó a la final de la categoría 57 kg femenino.

Montiel derrotó en semifinales a la peruana Nahum Puentes por puntos 5-0 a favor y se medirá por el oro ante la venezolana Omailyn Alcalá el jueves a las 12:30.

Futsal

La selección paraguaya de futsal logró su pase a la final del torneo al derrotar a Colombia en penales 3-1 luego de empatar 1-1 en tiempo regular y alargue.

Diego Poggi aventajó a la Albirroja y Ronald Solorzano estableció la paridad que condujo a la tanda de penales.

Enzo Udriza, Alcides Giménez y Diego Poggi anotaron los penales de Paraguay; Luis Ramírez para los colombiano. La gran figura fue el arquero paraguayo Marcio Ramírez.

Paraguay jugará la final este miércoles a las 17:00 ante Panamá.

Atletismo

Los velocistas paraguayos no pudieron alcanzar el podio. En los 100 m femenino Macarena Giménez (26 años) y Xenia Hierbert (27) finalizaron el puesto 7 (tiempo 11.780) y 8 (12.010), respectivamente.

Mientras que en masculino misma distancia, Gustavo Mongelós (21) quedó muy cerca del podio con un cuarto lugar con tiempo 10.653 segundos. Y Alexis Wolk (26) finalizó sexto con 10.670.

Golf

Arrancó la ronda 1 ayer en el certamen. En la rama femenina Milagros Chaves (30) se mantiene en el tercer puesto y Victoria Livieres (17) está séptima. Mientras que en masculino Gustavo Silvero (26) está cuarto y Franco Fernández (18) está 15º.

Judo

El judoca paraguayo Ángel Antonio Gini (24) cayó eliminado en primera ronda en estos juegos. El compatriota perdió ante el dominicano Óscar Santana por 20-0 y se despidió del tatami.

Tenis

La tenista Leyla Brítez (21) quedó eliminada en la primera ronda al caer frente a la chilena Fernanda Labraña por 2-1 (6-1, 3-6 y 4-6).

Balonmano

La selección paraguaya de balonmano masculino tuvo un exitoso estreno en los Juegos al derrotar 41-32 a Venezuela.

Este miércoles desde las 16:00 se mide República Dominicana por la segunda jornada.