Gran actuación paraguaya en tiro deportivo

La gran figura de la delegación fue Viviana Zarratea, quien se consagró campeona en la categoría Lady de la División Producción Optic, mostrando un nivel sólido y regular a lo largo de la competencia.

En la División Producción Senior, Fernando Sorrentino subió al podio con un meritorio tercer lugar, destacándose en una categoría altamente competitiva.

En las clasificaciones generales también hubo actuaciones destacadas: Carlos Meixner finalizó 29º entre 150 tiradores en la División Producción, mientras que Guillermo Cabrejo ocupó el puesto 22 en la División Producción Optic.

La presencia paraguaya volvió a demostrar el crecimiento continuo del tiro práctico nacional, consolidando a sus atletas entre los mejores de la región en una de las disciplinas en crecimiento en el país.