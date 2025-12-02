Panam Sports Awards 2025: Nicole y Lars, nominados

Los atletas recibirán sus reconocimientos en el Panam Sports Awards en las categorías: Mejor Atleta Masculino, Mejor Atleta Femenina, Premio al Logro Deportivo, Mejor Equipo Masculino, Mejor Equipo Femenino, Juego Limpio y Atleta Influencer.
La remera Nicole Martínez fue nominada en “Logro Deportivo”, junto a las clavadistas gemelas mexicanas Mía y Lía Cuevas, la canoista cubana Yisnoly López, la atleta colombiana Natalia Linares y la karateca nicaraguense Joisy Tinoco.
Lars fue nominado para “Mejor Atleta Masculino”, junto al nadador brasileño Guilherme Caribe, el atleta caimanés Davonte Howell, el estadounidense Jake Abelson del esquí acuático, el nadador guatemalteco Roberto Bonilla, el velocista puertorriqueño José Figueroa y el pertiguista venezolano Ricardo Montes.
La votación será hasta el 21 de este mes, en la plataforma oficial www.panamsports.org
Será la tercera ocasión que se realizará la votación de los Panam Sports Awards que nacieron en 2019 tras los Panamericanos de Lima y luego en 2023 para Santiago.
Lo peculiar será que por primera vez estos premios están enfocados a las estrellas juveniles.