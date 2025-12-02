Sudamericanos Escolares: Paranatación dorada

En esta disciplina, la paranatación, los mellizos Fernando y Bruno Saavedra ya sumaron medallas al país, con 4 de oro y 4 de plata, compitiendo en el lote de 14 atletas en estos Escolares.

También hubo incursión guaraní en el futsal, las chicas igualaron 2-2 con Venezuela.

Brasil goleó 7-0 a Chile y Perú 7-1 a Uruguay, ambos en femenino.

En la rama varonil, Chile goleó 9-1 a Bonaire.

En balonmano, las guerreritas escolares se impusieron con sobriedad por el marcador de 28-16 a Chile y en el choque de fondo volvían a jugar, enfrentando a Perú.

Brasil le ganó 16-15 a Uruguay. En masculino, Paraguay cayó 22-14 contra Brasil.

En el básquetbol masculino, el representativo paraguayo perdió por la mínima ante Chile, por el score de 62-61.

En el otro cotejo disputado en el COP Arena, Brasil se impuso a Uruguay 70-67.

La selección paraguaya masculina cantó victoria en vóleibol, al derrotar por 3 sets a 0 a su par de Ecuador.

Este martes también se iniciaron las competencias en tenis de mesa y ajedrez.