02 de diciembre de 2025 - 20:51

Sudamericanos Escolares: Paranatación dorada

Los "mellis" Fernando y Bruno Saavedra del Team Paraguay ganaron varias medallas en paranatación.
Se desarrollan con rotundo éxito los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares “ASU2025” y hubo grandes satisfacciones para el Team Paraguay en la paranatación, disciplina que por primera vez forma parte de estas justas, que se extenderán hasta el domingo en dos principales escenarios, el Complejo del SND y el Parque Olímpico.

Por ABC Color

En esta disciplina, la paranatación, los mellizos Fernando y Bruno Saavedra ya sumaron medallas al país, con 4 de oro y 4 de plata, compitiendo en el lote de 14 atletas en estos Escolares.

También hubo incursión guaraní en el futsal, las chicas igualaron 2-2 con Venezuela.

Brasil goleó 7-0 a Chile y Perú 7-1 a Uruguay, ambos en femenino.

En la rama varonil, Chile goleó 9-1 a Bonaire.

En balonmano, las guerreritas escolares se impusieron con sobriedad por el marcador de 28-16 a Chile y en el choque de fondo volvían a jugar, enfrentando a Perú.

Brasil le ganó 16-15 a Uruguay. En masculino, Paraguay cayó 22-14 contra Brasil.

En el básquetbol masculino, el representativo paraguayo perdió por la mínima ante Chile, por el score de 62-61.

En el otro cotejo disputado en el COP Arena, Brasil se impuso a Uruguay 70-67.

La selección paraguaya masculina cantó victoria en vóleibol, al derrotar por 3 sets a 0 a su par de Ecuador.

Este martes también se iniciaron las competencias en tenis de mesa y ajedrez.