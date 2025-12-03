Ponti golpea primero

Primera de las cuatro medallas de oro que el nadador helvético, de 24 años, busca en la ciudad polaca, donde Ponti tratará de hacer su maestría tanto en los giros como en el nado subacuático.

Fue la formula que empleó el suizo, vigente campeón del mundo en piscina corta, para derrotar al francés Maxime Grousset, que se colgó el oro en los Mundiales de larga disputados en verano en Singapur.

Un duelo en el Noe Ponti se mostró claramente superior al galo, que no sólo se vio superado por el helvético, que se colgó la medalla de oro con un tiempo de 21.54 segundos, sino también por el húngaro Szebasztian Szabo, plata con una marca de 21.89.

Diez centésimas menos que Maxime Grousset, que tuvo que conformarse con la medalla de bronce con un registro de 21.99 segundos.

Igualmente se colgó su primera medalla de oro en estos Europeos otro de los grandes nombres de la competición, el neerlandés Caspar Corbeau, que se coronó nuevo campeón de los 100 braza con una superioridad aplastante.

Corbeau, que firmó un crono de 55.85 segundos, aventajó en 37 centésimas al turco Emre Sakci, plusmarquista universal de los 50 braza, y en casi medio segundo -0.42- al austríaco Luka Mladenovic.

El esfuerzo no impidió al nadador neerlandés, de 24 años, sumar apenas veinticinco minutos después una nueva medalla, la de plata en la final del relevo mixto de 4x50 estilos.

Corbeau, que obviamente nadó la posta de braza, y sus compañeros de equipo subieron al segundo escalón del podio con un tiempo de 1:36.18 minutos, nueve centésimas más que Italia, que se colgó el oro con una marca de 1:36.09, nuevo récord de los campeonatos.

Dos medallas que sitúan a Caspar Corbeau, que aspira a dos oros individuales más en los 50 y 200 braza, prueba, esta última, en la que posee el récord del mundo, como un serio rival para Ponti en la pelea por la corona de rey de los campeonatos.

Si Ponti y Corbeau son dos nadadores ya consagrados, la danesa Martine Damborg y el irlandés John Shortt, ambos de 18 años, se presentaron en sociedad con los triunfos cosechados en la piscina del Aqua de Lublin.

Una victoria que Damborg, que se perfila ya como la heredera de la legendaria Jeanette Ottesen, adornó con un nuevo récord de Europa júnior, tras imponerse con un tiempo de 24.61 en la final de los 50 mariposa a la belga Roos Vanotterdijk, plata, y a la francesa Beryl Gastaldello, la gran favorita, que tuvo que conformarse con el bronce.

John Shortt, que ya había dado muestra de su enorme talento con sus títulos mundiales y universales en la categoría júnior, redondeó su vitoria en la final de los 200 espalda con un nuevo récord del mundo júnior tras completar la prueba en un tiempo de 1:47.89 minutos.

Revolución juvenil que prolongó la estonia Eneli Jefimova, que, con 18 años, ya es toda una veterana en la escena internacional, en la que irrumpió con fuerza en 2021 al colgarse la medalla de plata en los Europeos de piscina corta de Kazan.

Una plata que Jefimova cambió por el oro en Lublin tras imponerse con un tiempo de 1:02. 82 minutos en la final de los 100 braza a la belga Florine Gaspard, plata, y a la israelí Anastasia Gorbenko, bronce.

Completó la nómina de ganadores en esta segunda jornada de finales Carmen Weiler, que devolvió a España a un podio europeo que no pisaba desde 2017, tras coronarse nueva campeona continental de los 200 espalda.

Weiler, que se impuso con un tiempo de 2:01.66 minutos, nuevo récord de España, aventajó en 1.13 segundos a la británica Katie Shanahan, plata, y en 1.36 a la francesa Pauline Mahieu, que se colgó el bronce.