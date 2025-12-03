Polideportivo
03 de diciembre de 2025 - 21:21

Yennifer Martínez sube a la cima de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025

Yennifer Martínez subió a lo más alto del podio con oro escolar.
La atleta juvenil paraguaya Yennifer Martínez tuvo una extraordinaria actuación en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 donde se consagró campeona en el atletismo.

Martínez fue la mejor en el lanzamiento de jabalina femenino registrando una marca de 39.35 metros, alcanzando el primer lugar en una destacada actuación continental.

Por su parte Hugo Cabrera en los 80 m adaptado se alzó con la presea de bronce para dejar al atletismo en alto.

También hubo incursión guaraní en el futsal, las chicas igualaron 2-2 con Venezuela. Brasil goleó 7-0 a Chile y Perú 7-1 a Uruguay, ambos en femenino. En la rama varonil, Chile goleó 9-1 a Bonaire.

En balonmano, las guerreritas escolares se impusieron con sobriedad por el marcador de 28-16 a Chile y en el choque de fondo volvían a jugar, enfrentando a Perú. Brasil le ganó 16-15 a Uruguay. En masculino, Paraguay cayó 22-14 contra Brasil.