Yennifer Martínez sube a la cima de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025

Martínez fue la mejor en el lanzamiento de jabalina femenino registrando una marca de 39.35 metros, alcanzando el primer lugar en una destacada actuación continental.
Lea más: ¡Votá por el Atleta Polideportivo del 2025!
Por su parte Hugo Cabrera en los 80 m adaptado se alzó con la presea de bronce para dejar al atletismo en alto.
También hubo incursión guaraní en el futsal, las chicas igualaron 2-2 con Venezuela. Brasil goleó 7-0 a Chile y Perú 7-1 a Uruguay, ambos en femenino. En la rama varonil, Chile goleó 9-1 a Bonaire.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En balonmano, las guerreritas escolares se impusieron con sobriedad por el marcador de 28-16 a Chile y en el choque de fondo volvían a jugar, enfrentando a Perú. Brasil le ganó 16-15 a Uruguay. En masculino, Paraguay cayó 22-14 contra Brasil.