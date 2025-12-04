Polideportivo
04 de diciembre de 2025 - 22:10

Final Four de la Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings listos para juego contra Regatas Corrientes

Olimpia Kings jugará el Final Four de la Liga Sudamericana.
Olimpia Kings no solo disputará la gran final de la Liga Sudamericana de Baloncesto cuyo formato es de cuadrangular (Final Four) sino que será anfitrión de la serie que se jugará en el moderno Complejo SUMA de Conmebol, en Luque desde este sábado.

Por ABC Color

La cita mas grande del básquetbol del Cono Sur será en nuestro país y Olimpia, el único equipo paraguayo campeón sudamericano varonil (Antofagasta 1953), buscará la hazaña de otro cetro, en esta edición de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025.

Primero enfrentará a Regatas Corrientes de Argentina, este sábado, a las 19:40.

De ganar este primer cotejo, los Kings enfrentarán al ganador de Ferrocarril Oeste de Argentina vs. Defensor Sporting de Uruguay, que jugarán en primer turno, desde las 17:10, en la jornada sabatina.

Los ganadores de estos partidos del sábado disputarán el cetro el domingo a las 19:40.

Por el bronce irán los perdedores a las 17:10.

* Entradas: G. 40.000 y G. 20.000 para niños de 2 a 12 años, en la plataforma de Tuti.