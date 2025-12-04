Final Four de la Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings listos para juego contra Regatas Corrientes

La cita mas grande del básquetbol del Cono Sur será en nuestro país y Olimpia, el único equipo paraguayo campeón sudamericano varonil (Antofagasta 1953), buscará la hazaña de otro cetro, en esta edición de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025.
Primero enfrentará a Regatas Corrientes de Argentina, este sábado, a las 19:40.
De ganar este primer cotejo, los Kings enfrentarán al ganador de Ferrocarril Oeste de Argentina vs. Defensor Sporting de Uruguay, que jugarán en primer turno, desde las 17:10, en la jornada sabatina.
Los ganadores de estos partidos del sábado disputarán el cetro el domingo a las 19:40.
Por el bronce irán los perdedores a las 17:10.
* Entradas: G. 40.000 y G. 20.000 para niños de 2 a 12 años, en la plataforma de Tuti.