04 de diciembre de 2025 - 16:19

Rugby: Sudafricano suspendido por “piquete de ojo”

Eben Etzebeth recibió una suspensión de 12 semanas debido a un "piquete de ojo" a un adversario.
El sudafricano Eben Etzebeth fue sancionado con 12 semanas de suspensión por meter un dedo en un ojo a un jugador de País de Gales en el amistoso que disputaron ambas selecciones el pasado sábado.

Por ABC Color

El incidente se produjo en los últimos compases de un encuentro disputado en el Principality Stadium de Cardiff que dominaron los Springboks por completo (73-0).

En medio de una tangana, Eben Etzebeth reaccionó con el “piquete de ojo” contra un adversario, por lo que vio la roja directa.

El comité disciplinario, tras analizar el caso, ha impuesto dicha sanción al segunda línea sudafricano, por lo que no podrá volver a jugar hasta abril del próximo año con su equipo, los Sharks. EFE

