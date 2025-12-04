Rugby: Sudafricano suspendido por “piquete de ojo”

El incidente se produjo en los últimos compases de un encuentro disputado en el Principality Stadium de Cardiff que dominaron los Springboks por completo (73-0).

En medio de una tangana, Eben Etzebeth reaccionó con el “piquete de ojo” contra un adversario, por lo que vio la roja directa.

El comité disciplinario, tras analizar el caso, ha impuesto dicha sanción al segunda línea sudafricano, por lo que no podrá volver a jugar hasta abril del próximo año con su equipo, los Sharks. EFE

