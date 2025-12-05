Baloncesto: FIBA U17 en casa

El certamen regional de básquetbol se celebrará del 10 al 14 de este mes, con partidos que serán en el Polideportivo CEO COP.
Lea mas: Kings listos para juego contra Regatas
El team guaraní enfrentará en su grupo a sus pares de Venezuela, Chile y Brasil.
Final Four sudamericano
Este sábado y domingo se disputará el Final Four (cuadrangular final) de la Liga Sudamericana de Baloncesto en el Complejo SUMA de Luque.
Olimpia Kings es el representante paraguayo que accede a esta importante instancia y buscará otro histórico título sudamericano, similar al que obtuviera en el ‘53.
Los Kings juegan a las 19:40 contra Regatas y de ganar, disputarán la final mañana, contra el ganador de Ferro-Defensor Sporting, que juegan este también este sábado de preliminar.