05 de diciembre de 2025 - 21:54

Baloncesto: FIBA U17 en casa

Los muchachos de la La selección paraguaya U17.
La selección paraguaya (foto) se prepara para el Campeonato FIBA Sudamericano Masculino U17 que se celebrará en nuestro país.

El certamen regional de básquetbol se celebrará del 10 al 14 de este mes, con partidos que serán en el Polideportivo CEO COP.

El team guaraní enfrentará en su grupo a sus pares de Venezuela, Chile y Brasil.

Final Four sudamericano

Este sábado y domingo se disputará el Final Four (cuadrangular final) de la Liga Sudamericana de Baloncesto en el Complejo SUMA de Luque.

Olimpia Kings es el representante paraguayo que accede a esta importante instancia y buscará otro histórico título sudamericano, similar al que obtuviera en el ‘53.

Los Kings juegan a las 19:40 contra Regatas y de ganar, disputarán la final mañana, contra el ganador de Ferro-Defensor Sporting, que juegan este también este sábado de preliminar.