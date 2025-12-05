Juegos Escolares Sudamericanos ASU2025: Preseas de delfines

Los muchachos del Team Paraguay Santiago Codas y Arnaldo Caballero contribuyeron para el medallero de nuestro país en estas justas continentales escolares.

Santi fue el mejor en los 50 metros pecho, mientras que Arnaldo completó el podio en forma muy meritoria.

Medallas en otras disciplinas

El futsal masculino aseguró medalla de plata al derrotar a su par de Chile en las semifinales. El team del fútbol chico peleará por el oro.

La atleta Michelle Pigisch se colgó la presea de plata en los 80 metros con vallas, destacándose en un nutrido lote de competidores.

Los chicos del baloncesto también subirán al podio. Los basquetbolistas obtuvieron la medalla de bronce.

La judoka Sofía Santagiuliana también es medallista. Sofi conquistó la medalla de plata.

El atletismo está rindiendo frutos y los muchachos de la posta 5x80 Unificado ganaron la medalla de plata. Son integrantes del espectacular cinco albirrojo: Benjamín Villalba, Martín Fretes, Gerónimo Paredes, Marcos Núñez y Hugo Cabrera.

* Últimas jornadas. Son los últimos días de intensa actividad en los Escolares “Donde nacen las leyendas”, que culminarán mañana en los dos principales escenarios: El Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes y el Parque Olímpico.

Las chicas y chicos del Team Paraguay esperan el aliento de su público en estas dos jornadas restantes.