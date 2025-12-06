Brillante participación paraguaya en el Sudamericano de Gimnasia en Medellín

La delegación paraguaya tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano USAG 2025, celebrado en la ciudad de Medellín, Colombia, donde las gimnastas nacionales lograron múltiples podios en diversas modalidades ante la participación de ocho países y más de 2.170 niñas competidoras.

Las representantes del Club Benítez TKD, alumnas de la Secretaría Nacional de Deportes y de la Federación Paraguaya de Gimnasia, compitieron el viernes 5 de diciembre en las pruebas de Viga, Barras Asimétricas, Suelo y Salto.

Formaron parte del equipo: Siena Soerensen, Gianna Cárdenas, Nicole Wuth, Luana Mendieta, Amaia Boy Planas, Olivia Jara, Danna Villalba, Renata Quiñónez, Génesis Sánchez y Penélope González, bajo la conducción técnica de Ana Martínez, Sonia Núñez y Samy Hebert.

Resultados destacados

Siena Soerensen (8 años) brilló con oro en Salto y Barras , plata en el All Around y bronce en Viga .

Renata Quiñónez (10 años) obtuvo oro en Salto y Viga , además de un 4° puesto en Barras Asimétricas y Suelo.

Gianna Cárdenas (8 años) —nivel 2 USAG— finalizó 4ª en Salto y 8ª en el All Around .

Nicole Wuth (9 años) consiguió bronce en Salto y Suelo , además de un 4° puesto en Viga y 5° lugar general .

Luana Mendieta (10 años) sumó oro en Viga y plata en Salto .

Danna Villalba logró el 2° puesto en Salto y 3° lugar en Barras .

Génesis Sánchez (11 años) finalizó en el 2° puesto en Salto.

En la clasificación por equipos, el Club Benítez TKD obtuvo un meritorio segundo puesto, consolidando la presencia paraguaya entre las delegaciones más destacadas del certamen.