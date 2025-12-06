Escolares Sudamericanos: Vóley suma preseas

* Vóleibol playa. Las chicas y los muchachos de las duplas del vóleibol playa paraguayas conquistaron el bronce. En ambas ramas los brasileros fueron de oro en los Escolares.

Lea mas: Preseas de delfines

* Ajedrez. El maestro FIDE Iván Torales también tuvo su aporte para el medallero en el Deporte Ciencia.

Iván tuvo grandes partidas enfrentándose a los mejores tableros masculinos de Sudamérica, y finalmente sumó medalla de bronce.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Atletismo. En los 150 metros llanos, Marcos Núñez orilló el podio, pero quedó en cuarto lugar. En lanzamiento de martillo femenino, Danna González quedó séptima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En salto largo adaptado, Antonella Huidobro y Kiara Rodríguez se ubicaron 10ª y 12ª.

Los Escolares, que cierran este domingo en el Complejo del SND y el Parque Olímpico, están dejando sus frutos para la futura generación de deportistas del Cono Sur.