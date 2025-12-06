Escolares Sudamericanos: Vóley suma preseas

* Vóleibol playa. Las chicas y los muchachos de las duplas del vóleibol playa paraguayas conquistaron el bronce. En ambas ramas los brasileros fueron de oro en los Escolares.
* Ajedrez. El maestro FIDE Iván Torales también tuvo su aporte para el medallero en el Deporte Ciencia.
Iván tuvo grandes partidas enfrentándose a los mejores tableros masculinos de Sudamérica, y finalmente sumó medalla de bronce.
* Atletismo. En los 150 metros llanos, Marcos Núñez orilló el podio, pero quedó en cuarto lugar. En lanzamiento de martillo femenino, Danna González quedó séptima.
En salto largo adaptado, Antonella Huidobro y Kiara Rodríguez se ubicaron 10ª y 12ª.
Los Escolares, que cierran este domingo en el Complejo del SND y el Parque Olímpico, están dejando sus frutos para la futura generación de deportistas del Cono Sur.